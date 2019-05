Playout Serie B, Cosmi: “Non so se li faremo, ma che pena…”

Il tecnico del Venezia Serse Cosmi, a margine della 4^ edizione del Premio Renato Cesarini, ha parlato a Sky dell’eventuale disputa dei Playout di Serie B: “Se il Venezia farà i play-out o no? Non so, faccio riferimento solo alle cose del campo, tutto il resto mi fa pena“. Cosmi si è detto anche “dispiaciuto” per Rino Gattuso: “Sono straconvinto che abbia fatto il massimo di quello che poteva fare”. E sul nuovo allenatore della Juventus si augura “o Guardiola o un italiano”.