Playout Serie B, ci sono le date: l’andata il 5, il ritorno il 9 giugno

Playout Serie B, ecco le date. Come annunciato da Balata sarebbero state decise in giornata. Dopo la decisione di ieri di cancellare la retrocessione al Palermo per infliggergli 20 punti di penalizzazione, definite anche le squadre che si affronteranno allo spareggio: Venezia e Salernitana.

Si giocherà mercoledì 5 giugno con il match di andata e domenica 9 con il match di ritorno. Lo ha deciso il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata su richiesta del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina.