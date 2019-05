Playout Serie B, il Venezia non ci sta: “Non è calcio. Sarebbe tutto falsato”

Dopo la decisione della Corte d’Appello di penalizzare il Palermo di 20 punti, annullando la retrocessione in Serie C, non si sono fatte attendere le reazioni: dura la replica del Venezia a Gianluca Di Marzio: “Allenarsi con la testa, seriamente e intensamente, è sicuramente un’altra cosa. Chi permette questa situazione non ha mai giocato a calcio, sarebbe un playout totalmente falsato”. Per domani, la società lagunare ha convocato una conferenza stampa nella quale saranno presenti alcuni rappresentanti della società, l’allenatore Serse Cosmi e il capitano Matteo Bruscagin. Anche la Salernitana sembra allineata. Insomma, si va verso un altro scossone e nuovi interminabili ricorsi per vie legali.