Polemiche per dichiarazioni di Aguero su Pallone d’oro, l’argentino fa chiarezza [FOTO]

La settimana scorsa, dopo la conclusione delle semifinali di Europa League, abbiamo provato a capire chi potesse essere tra i candidati al Pallone d’oro. Aguero non era stato inserito tra i possibili vincitori, e la stessa spiegazione è lui a darla: “Credo che il vincitore del Pallone d’Oro debba essere un giocatore che è in finale di Champions League” aveva detto ai media. Questa sua dichiarazione ha suscitato diverse polemiche, per il fatto di non aver così fatto cenno a Ronaldo e Messi.

Ma l’argentino, proprio in seguito alle polemiche, ha voluto fare chiarezza su Twitter. Ecco cosa ha detto: “Non mi piace dover chiarire, ma quando mi vengono attribuite parole che non ho mai detto, devo farlo. Nessuno oltre a Messi sarà la mia scelta per il Pallone d’Oro finché continuerà a giocare, soprattutto se giocherà come ha fatto in questa stagione. La domanda che mi era stata posta era se io potessi meritarmi questo premio quest’anno e ho risposto che per poter aspirare a questo avrei dovuto giocare la finale di Champions. Non sarei potuto essere più chiaro, e non c’era spazio per fraintendimenti“.

I don’t enjoy having to clarify my statements – but when I’m quoted for things I haven’t said, it must be done. I’ll spell it out then. No one other than Messi will be my pick for the Balon d’Or as long as he keeps on playing – particularly if he plays like he did this season.

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 14 maggio 2019