Potenza, controreplica di Caiata a Lo Monaco: “Vorrei rispondergli come fece Mourinho anni fa”

Stoccata, replica e controreplica. Non è ancora finito (ma si spera sia l’ultima volta) il battibecco a distanza tra i presidenti di Potenza e Catania, Caiata e Lo Monaco. Il primo arrabbiatissimo con l’arbitro nel post gara della sfida playoff, il secondo che ha risposto tramite comunicato, il terzo che ha controbattuto alla trasmissione “Potenza nel Pallone” in onda su Carina Tv.

Queste le sue parole: “Mi verrebbe da rispondergli come fece Mourinho anni fa. Mi fa specie che proprio Lo Monaco predichi queste cose, quando oggi guardavo che – lo scorso anno – anche lui se la prese con gli arbitri per avergli fatto perdere il campionato contro il Lecce. Io non ho mai dato del clown a nessuno, ho tutelato soltanto la mia squadra. Anzi, ho ben precisato di avere rispetto nei confronti di Catania, squadra, città e tifosi“.