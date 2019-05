Premier League, Guardiola manager dell’anno

Per la seconda stagione di fila, Pep Guardiola è stato premiato come Allenatore dell’anno in Premier League dai manager inglesi: “Voglio condividerlo con i miei giocatori perché i veri artisti sono loro, e col mio staff, perché abbiamo combattuto parecchio contro tutti, soprattutto Klopp, un avversario incredibile fino alla fine”. Guardiola ha battuto la concorrenza degli altri tre candidati: Nuno Espirito Santo (Wolverhampton), Jurgen Klopp (Liverpool) e Mauricio Pochettino (Tottenham).