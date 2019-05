Premier League, un nuovo sceicco fa il suo ingresso nel calcio inglese: il club che diventerà arabo

Un altro sceicco arabo sta per sbarcare in Premier League. Dopo Mansour al Manchester City accordo raggiunto per il passaggio di un altro club. Secondo il “Sun“, starebbe per passare di mano il Newcastle: Mike Ashley avrebbe raggiunto un’intesa sulla base di circa 400 milioni di euro con lo sceicco Khaled bin Zayed Al Nehayan, cugino dello sceicco Mansour già proprietario del Manchester City e che un anno fa provò, senza successo, ad acquistare il Liverpool. Al comando da 12 anni, Ashley aveva provato a vendere il Newcastle già in tre occasioni.