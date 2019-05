Premier League , il consiglio di Rivado a Gabriel Jesus: “lascia il City”

Sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Gabriel Jesus con la maglia del Manchester City, il calciatore brasiliano è deluso dalla scarso impegno concesso dal tecnico Guardiola e secondo quanto riporta il sito Goal la leggenda Rivaldo ha consigliato a Gabriel Jesus di cambiare squadra, in stagione sono state solo 20 le partite giocate da titolare, comunque sono stati realizzati ben 19 gol. Negli ultimi mesi i calciatore aveva dichiarato di essere contento al City ma successivamente non sono mancate frecciate sullo scarso impegno. Adesso numerosi fonti parlano di un futuro lontano dal City per Gabriel Jesus, ecco il bilancio del suo connazionale Rivaldo: “Gabriel Jesus non ha avuto l’impatto dell’anno precedente, e credo che abbia a disposizione due opzioni per la prossima stagione: continuare a crescere agli ordini di Guardiola aspettando il momento in cui gli sara’ concesso piu’ spazio, oppure trasferirsi in un club della stessa caratura e cercare di ottenere un posto stabile da titolare”. Lo ha riportato Betfair. La Juventus sarebbe alla finestra per il calciatore.