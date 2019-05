Probabili formazioni Serie A, 38^ giornata: dubbi Ronaldo e Pavoletti, Icardi favorito su Lautaro

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A – Si gioca la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Si inizia sabato con Frosinone-Chievo e Bologna-Napoli. Domenica alle 15 Torino-Lazio e alle 18 Sampdoria-Juventus. Il resto del programma alle 20,30, quando si scenderà in campo per gli ultimi obiettivi: Champions League e salvezza. Atalanta, Inter e Milan sono le squadre che lotteranno per i due posti validi per la massima competizione europea. Nella zona bassa della classifica l’Empoli va a San Siro, padrone del proprio destino. In caso di risultato negativo, la squadra toscana dovrà guardare l’esito di Fiorentina-Genoa. Tutte le probabili formazioni dell’ultimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI

Frosinone-Chievo, sabato 25 maggio ore 18

Frosinone (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano.

Chievo (3-4-1-2): Semper; Bani, Cesar, Barba, Depaoli; Dioussé, Hetemaj, Jaroszynski; Vignato; Pellissier, Meggiorini.

Bologna-Napoli sabato 25 maggio ore 20.30

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi; Milik, Mertens.

Torino-Lazio, domenica 26 maggio ore 15

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Baselli, Berenguer; Belotti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Badelj, Lulic; Correa, Immobile.

Sampdoria-Juventus, domenica 26 maggio ore 18

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael, Sala, Tonelli, Colley, Tavares, Barreto, Ekdal, Jankto, Ramirez, Quagliarella, Caprari.

Juventus (4-3-3): Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Bonucci, Spinazzola, Emre Can, Bentancur, Pjanic, Ronaldo, Kean, Cuadrado.

Atalanta-Sassuolo, domenica 26 maggio ore 20.30

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Gosens, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga.

Cagliari-Udinese, domenica 26 maggio ore 20.30

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Pisacane, Klavan; Srna, Barella, Bradaric, Ionita, Pellegrini; Cerri, Joao Pedro.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir, Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, D’Alessandro, Okaka, Lasagna.

Fiorentina-Genoa, domenica 26 maggio ore 20.30

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi, Benassi, Veretout, Edimilson, Chiesa, Muriel, Simeone.

Genoa (4-2-3-1): Radu, Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito, Radovanovic, Veloso, Kouame, Pandev, Lerager, Lapadula.

Inter-Empoli, domenica 26 maggio ore 20.30

Inter (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Perisic, Nainggolan, Politano, Icardi.

Empoli (3-5-2): Dragowski, Silvestre, Dell’Orco, Veseli, Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Acquah, Pajac, Caputo, Farias.

Roma-Parma, domenica 26 maggio ore 20.30

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Zaniolo; Under, Schick, El Shaarawy.

Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho.

Spal-Milan, domenica 26 maggio ore 20.30

Spal (3-5-2): Viviano, Cionek, Vicari, Bonifazi, Lazzari, Schiattarella, Murgia, Kurtic, Fares, Antenucci, Petagna.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Suso, Piatek, Borini.