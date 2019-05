Pronostici Serie A, le quote di William Hill per l’ultima giornata

Ultima giornata di Serie A: le formazioni dovranno dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi prima dello scadere degli ultimi novanta minuti. Per offrire un intrattenimento eccezionale anche alla fine del campionato 2018/2019, William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a offrire le sue Migliori Quote, insieme a Quote Maggiorate da veri campioni. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che permette di ricevere 15 euro più 200 euro di bonus cashback.

Ultima chance per i club di Serie A per confermare la propria posizione in classifica. Diversi verdetti sono già stati emessi, ma questa trentottesima giornata si preannuncia entusiasmante per le lotte ancora in corso per la salvezza e la qualificazione in Europa. Si comincia nel tardo pomeriggio con il match tra Frosinone e Chievo, i due fanalini di coda della classifica. La retrocessione è già cosa sicura per entrambe le squadre, che hanno realizzato alcuni dei record negativi della stagione. I gialloblù, per esempio, se dovessero perdere anche questo incontro, rimarrebbero a quota due vittorie in campionato, il risultato peggiore mai ottenuto da unaformazione dal ritorno della Serie A a 20 squadre (stagione 2004/05). I ciociari, dal canto loro, detengono (accompagnati dalla formazione di Verona) il peggior attacco del campionato, con meno di trenta goal all’attivo. A guidicare dalla lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, i padroni di casa partono in vantaggio (2.25); se, invece, fossero gli ospiti a trionfare, la posta verrebbe moltiplicata per 3.00. Il pareggio è proposto a 3.75. In serata è il turno del Napoli, saldo al secondo posto, ospite del Bologna. La formazione rossoblù viene da sei vittorie consecutive interne e non arriva a sette dal lontano 2002: se questa partita dovesse concludersi con un successo della formazione di Mihajlović, il moltiplicatore da considerare sarebbe 4.00, lo stesso valido anche per il pareggio. Un altro trionfo partenopeo contro il Bologna, invece, vale 1.85. Per questa partita sono disponibili anche imperdibili Quote Maggiorate: l’opzione Napoli Vince Entrambi I Tempi è offerta a quota 6.00.

Domenica si continua con il duello tra Torino e Lazio, separate in classifica da un solo punto. La vittoria di questa partita diventa quindi fondamentale per aggiudicarsi definitivamente il settimo posto. A prevalere, secondo le previsioni di William Hill, dovrebbe essere la squadra di casa (2.35), mentre segue a breve distanza la formazione biancoceleste (2.90), decisa a non lasciarsi scappare un’occasione ghiotta per concludere la stagione in positivo dopo la vittoria della Coppa Italia. Il pareggio sembra improbabile (3.70). La capolista sarà ospite allo stadio Marassi, dove ad attenderli ci sarà la Sampdoria. La Juventus è attualmente la protagonista del toto allenatore che sta tenendo i tifosi con il fiato sospeso: tra i candidati a succedere a mister Allegri sulla panchina della Vecchia Signora, sembrano esserci Pep Guardiola, Maurizio Sarri e addirittura Mourinho. Chi avrà la meglio? In pole position sulla bacheca di William Hill l’attuale tecnico del Manchester City, proposto a 1.66. Probabilmente i blucerchiati cercheranno di approfittare dell’aria di vacanza che forse già si respira negli spogliatoi bianconeri: il segno 1, però, vale 4.00, mentre il trionfo della Vecchia Signora è in vetrina a quota 1.90.

In serata vanno in scena imperdibili lotte per accaparrarsi gli ultimi due pass validi per la Champions League. Le protagoniste di questo rush finale sono Atalanta, Milan, Inter e Roma: chi avrà la meglio? La rosa di Gasperini, che parte favorita in casa a 1.25, ospita il Sassuolo, la cui vittoria è proposta a 9.50 da William Hill; alto anche il pareggio (7.00). L’undici di Spalletti incontra l’agguerrito Empoli di Andreazzoli, in lotta per non precipitare nel baratro della retrocessione. Tutte e due le formazioni dovranno vincere e daranno certamente vita a uno show emozionante. Favorita l’Inter a 1.38, mentre gli ospiti dovranno misurarsi con un moltiplicatore ben più alto (8.00).Di scena anche Spal – Milan. Il match si preannuncia più facile per gli uomini di Gattuso, favoriti a 1.52 contro i 6.50 offerti per il segno 1. Interessante anche il pareggio(4.40). La Roma, impegnata allo stadio Olimpico contro il Parma, vorrà salutare nel modo migliore il suo capitano De Rossi, regalandogli la gioia di un risultato positivo. La vittoria dei giallorossi vale 1.20 per il bookmaker britannico, mentre la squadra ospite dovrà faticare per far fruttare i 13.00 offerti per il segno 2. In programma anche Fiorentina–Genoa e Cagliari –Udinese. La vittoria viola è una possibilità da 2.37, mentre il moltiplicatore sale per il successo ligure (3.25); il pareggio raddoppia abbondantemente la posta (2.40). Anche i moltiplicatori di Cagliari e Udinese si posizionano a meno di un punto di scarto, con la vittoria sarda a 2.40 e la quota sul segno 2 a 3.00. Per i bianconeri qualsiasi punto è un tesoro da conservare gelosamente, quindi anche il 3.40 proposto per la X non è da trascurare.