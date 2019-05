Guai in vista per il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, accusato di corruzione in relazione all’assegnazione dei Mondiali di atletica 2017 e 2019 in Qatar. Il rischio è di essere processato per “corruzione attiva”.

A rivelarlo sono fonti giudiziarie all’agenzia AFP. Al-Khelaifi – sotto inchiesta da marzo – era già stato ascoltato come testimone nell’indagine aperta a Parigi in relazione a presunti episodi di corruzione nell’assegnazione delle Olimpiadi del 2020 a Tokyo e del 2016 a Rio. Il giudice Renaud van Ruymbeke aveva però convocato di nuovo Al-Khelaïfi per lo scorso 16 maggio, ma questi non si era presentato citando la sua presenza nella finale della Coppa del Qatar. Per questo l’atto di accusa gli sarebbe stato inviato per posta.