Pugno all’arbitro: squalifica di 2 anni per un calciatore [DETTAGLI]

Ha colpito l’arbitro con un pugno allo stomaco durante la partita tra Levane e Pergine, valida valida per il campionato di Seconda Categoria. Questo il grave gesto di un calciatore della squadra locale, squalificato dal giudice sportivo per due anni.

Il calciatore si è avvicinato al direttore di gara colpendolo con un pugno allo stomaco “causandogli temporaneo dolore” ed è poi stato portato via dai compagni. Per lui il rientro in campo è fissato non prima del 16 maggio 2021, salterà quindi due stagioni.