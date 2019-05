Quote Serie A, giornata 37: in vista degli ultimi aggiustamenti di classifica, William Hill schiera le sue Migliori Quote

Quote Serie A – Grande attesa per la trentasettesima giornata di Serie A, con alcuni verdetti già emessi ma entusiasmanti sfide ancora da chiudere in ottica salvezza e qualificazione per Champions ed Europa League. Si inizia con Udinese – Spal, con i ragazzi di Tudor che dovranno per forza fare bottino pieno, visto il rischio retrocessione. Gli avversari biancocelesti, invece, saldamente ancorati a metà classifica, possono scendere in campo con maggiore tranquillità. I friulani potranno fare affidamento sulla spinta del tifo di casa e sulle quote di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, che li vede ampiamente avanti nei pronostici: 1.55 è il moltiplicatore associato al segno 1, mentre il ribaltamento di scenario a favore degli ospiti vale 6.50; il pareggio è invece offerto a 4.20. Tra le Quote Maggiorate spuntano i bomber Rodrigo De Paul e Andrea Petagna, disponibili come Primi Marcatori rispettivamente a 5.50 e 7.00. Si prosegue con Genoa – Cagliari, che si giocheranno punti pesanti per la zona bassa della classifica. La formazione di Prandelli deve assolutamente vincere per tenere a distanza di sicurezza l’Empoli, che in classifica la tallona a solo un punto di distanza. I rossoblù cagliaritani, dal canto loro, devono fare i conti con un momento non troppo positivo, viste le ultime tre partite di campionato perse. Le quote rispecchiano questo andamento, con il successo dei padroni di casa in vetrina a 1.57 e il trionfo degli avversari invece alto a 6.50; il valore del pareggio è fissato a 3.90. Chiude il primo dei tre giorni della massima serie il match tra Sassuolo e Roma. I giallorossi saranno a caccia di punti validi per la zona Champions e giocheranno anche per far dimenticare le polemiche legate dall’abbandono di De Rossi. Il Sassuolo, invece, viene da quattro pareggi nelle ultime sei partite e una vittoria potrebbe allontanarlo dalla Spal, attualmente a pari punti in classifica. La formazione di Ranieri vede il proprio successo a portata di mano a 1.47, mentre sarà in salita la strada dei neroverdi, la cui vittoria moltiplica la posta per 6.50. Il pareggio, che potrebbe comunque aiutare entrambe le formazioni, spicca sulla lavagna di William Hill a 4.80.

Domenica si parte con il lunch match tra Chievo e Sampdoria. I gialloblù hanno vinto quattro delle ultime sei sfide casalinghe contro i blucerchiati ma, vista la classifica, sono questi ultimi ad avere la meglio sulla bacheca del bookmaker, che li offre vincenti a quota 1.88. La formazione di Verona vede invece la propria vittoria moltiplicare la giocata per 3.90, lo stesso valore assegnato anche alla X. Parma – Fiorentina sarà un match estremamente equilibrato, visti il momento buio che sta attraversando la formazione di Montella e la situazione di stasi in cui vertono gli emiliani, che hanno pareggiato quattro delle ultime cinque partite. Leggermente favoriti i viola (2.35), mentre successo avversario e pareggio valgono rispettivamente 3.10 e 3.25. Nel primo pomeriggio attenzione a Empoli-Torino: lo scontro rischia di diventare uno spareggio tra i sogni di salvezza di una e di Europa dell’altra. La tensione sarà alle stelle per entrambe le formazioni, che si posizionano a brevissima distanza una dall’altra nelle quote di William Hill: 2.62 è il moltiplicatore assegnato ai padroni di casa, attualmente in piena zona retrocessione; 2.60 è invece il valore della vittoria granata, che potrebbe scalzare la Roma dalla zona di accesso ai preliminari di Europa League. La X triplica abbondantemente la posta (3.60). Altro match da non perdere quello in programma tra Milan e Frosinone. Riusciranno i rossoneri ad assicurarsi la terza vittoria consecutiva e tenere vivo il sogno di un posto Champions? Secondo i quotisti di William Hill sì: il successo di Gattuso è proposto a 1.15 contro il 19.00 assegnato al Frosinone. Anche il pareggio rimane un’opzione dalla quota alta (8.50). Segue l’incontro tra Juventus e Atalanta, con i bianconeri che, come già mostrato nella scorsa partita contro la Roma, potrebbero essersi accomodati sugli allori, vista la stagione chiusa con anticipo. Un risultato positivo per la formazione di Allegri non dovrebbe essere comunque in discussione, vista la quota favorevole a 2.40. Da considerare, però, che i nerazzurri (3.20) potrebbero spingere sull’acceleratore per rifarsi dopo la cocente sconfitta in Coppa Italia. Domenica sera al San Paolo andrà in scena il big match della penultima giornata: in campo Inter e Napoli. La formazione di Spalletti è desiderosa di prendersi al più presto i tre punti mancanti per strappare il biglietto valido per la Champions League. L’undici di Ancelotti contro i nerazzurri non ha trovato nemmeno un goal nelle ultime tre partite del massimo campionato e questa potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccare la serie, visto il moltiplicatore favorevole di 2.45. Il club meneghino non si posiziona lontano sulla lavagna di William Hill (2.90), mentre la X vale 3.50.

Il match tra Lazio e Bologna chiude la trentasettesima giornata di Serie A. I ragazzi di Simone Inzaghi, dopo aver festeggiato la vittoria della Coppa Italia, sono favoriti anche contro gli emiliani: William Hill propone il segno 1 a 2.10, mentre il successo di Mihajlović moltiplicherebbe ogni euro per 3.80. Il pareggio, invece, spicca in bacheca a 3.30.

Le quote in dettaglio*:

Sabato 18 maggio

1.55 Udinese, 4.20 pareggio, 6.50 Spal

1.57 Genoa, 3.90 pareggio, 6.50 Cagliari

6.50 Sassuolo, 4.80 pareggio, 1.47 Roma

Domenica 19 maggio

3.90 Chievo, 3.90 pareggio, 1.88 Sampdoria

3.10 Parma, 3.25 pareggio, 2.35 Fiorentina

2.62 Empoli, 3.60 pareggio, 2.60 Torino

1.15 Milan, 8.50 pareggio, 19.00 Frosinone

2.40 Juventus, 3.00 pareggio, 3.20 Atalanta

2.45 Napoli, 3.50 pareggio, 2.90 Inter

Lunedì 20 maggio

2.10 Lazio, 3.30 pareggio, 3.80 Bologna