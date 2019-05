Atalanta sfavorita con la Juventus, Milan e Roma si avvicinano. Empoli, i 3 punti salvezza a 2.40 su Sisal Matchpoint.

A 180 minuti dalla fine del campionato, restano ancora due

importanti verdetti da emettere: l’ultimo posto disponibile per la prossima Champions League e quello per rimanere in Serie A. Nella corsa Champions, impegni agevoli sulla carta per Milan e Roma, mentre per l’Atalanta – reduce dal ko in Coppa Italia – c’è la Juventus. La squadra di Gasperini deve difendere il quarto posto e in questa stagione più di una volta ha messo in difficoltà i bianconeri, la vittoria allo Stadium però non sarà una passeggiata. Anche se ormai la Juve non ha più nulla da chiedere al campionato, difficile che voglia congedarsi dal proprio pubblico con una sconfitta e infatti i bianconeri sono favoriti nelle

quote di Sisal Matchpoint, a 2.40, la vittoria dell’Atalanta che potrebbe valere la Champions è a 3.20, il pareggio si gioca a 3.10. Anche gli scommettitori si schierano con i

bianconeri, il 51% ha puntato sul segno 1. Quagliarella sembra ormai irraggiungibile ma Ronaldo non vuole mancare l’appuntamento con il gol: la sua rete in entrambi i tempi è

un’opzione a 12.00. Tutto facile per il Milan che a San Siro ospita il Frosinone, gara senza storia con i rossoneri a un rasoterra 1.12, l’impresa dei gialloblù è a ben 20 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 9.00. Continua il digiuno di Piatek, ma contro i ciociari potrebbe finalmente interrompersi addirittura con una doppietta, data a 5.00. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su

10 hanno puntato sul Milan. La qualificazione in Champions resta difficile, ma la Roma deve tentare il tutto per tutto e vincere al Mapei Stadium contro il Sassuolo, anche in chiave qualificazione Europa League. Il successo dei giallorossi sembra scontato, a 1.45 si sale a 6.50 per i neroverdi. Con l’Inter che ancora non è sicura del terzo posto, crocevia importante è anche la sfida del San Paolo con il Napoli, gara bilanciata con gli azzurri favoriti a 2.50 e i nerazzurri che inseguono a 2.75. Il segno X vale 3.40.

Empoli – Torino è un testa coda decisivo, per entrambe può valere la stagione. I toscani puntano alla vittoria per la salvezza, i granata per coronare il sogno Europa League. Il Toro non vince ad Empoli addirittura dalla stagione il 86-87 e, considerando che la sconfitta condannerebbe matematicamente gli azzurri in B, anche stavolta i granata faticheranno: padroni di casa avanti a 2.40, indietro di un soffio gli uomini di Mazzarri, a 2.70, il pareggio

non serve a nessuna a delle due, è a 3.75. Indecisi anche gli scommettitori, il 40% ha scelto l’Empoli, il 45% il Torino. Altra sfida salvezza al cardiopalma è Genoa – Cagliari, con i rossoblù che rischiano grosso e i sardi sicuramente più vicini alla salvezza, ma non del tutto tranquilli. Il Genoa è obbligato a vincere per essere sicuro di rimanere sopra la linea di galleggiamento ed è favorito a 1.55, il pareggio vale 4.00 mentre per il successo del Cagliari si sale a 6.25.