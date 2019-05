Quote Tottenham-Liverpool, comandano i Reds vincenti a 1.47. Su Sisal Matchpoint ben mille classi d’esito dedicate alla finalissima di Champions

È stata senza dubbio una delle edizioni di Champions League più avvincenti e sorprendenti degli ultimi anni, e la finale del tutto inedita tra Tottenham e Liverpool ne è la dimostrazione. Entrambe protagoniste di semifinali indimenticabili, con colpi di scena che in pochi credevano possibili, Reds e Spurs ora si sfidano per alzare il trofeo più ambito e importante d’Europa. Se per la squadra di Klopp si tratta della seconda finale consecutiva, dopo quella persa con il Real Madrid lo scorso anno, gli uomini di Pochettino ci arrivano per la prima volta nella loro storia. La tradizione del Liverpool – che

di Champions ne ha già vinte 5 – pesa nelle valutazioni degli analisti di Sisal Matchpoint

che favoriscono gli uomini di Klopp a 1.90, più in salita il cammino del Tottenham, a 4.25,

il pareggio nei 90 minuti è a 3.50. Reds in vantaggio anche nella scommessa sul Vincente

Champions, a 1.47, la vittoria da outsider del Tottenham vale 2.75. Gli scommettitori si

schierano decisi con il Liverpool: l’85% ha scelto il segno 1 nel match e per 9 su 10 saranno i Reds ad alzare la Coppa.

L’offerta di Sisal Matchpoint dedicata alla finalissima di Champions League è più ricca che

mai, ci si può divertire addirittura con un migliaio classi d’esito! Tra queste, alcune sono in

esclusiva, come la Doppio Tempo Arbitro consulta il Monitor VAR in entrambi i tempi,

a 5.10, e l’assist in entrambi i tempi di alcuni dei protagonisti del match. Ci sono poi le

proposte dedicate agli “episodi” che potrebbero decidere la finale, un gol nei minuti di

recupero del secondo tempo ad esempio, offerto a 5.00. Il Tottenham si trova in finale grazie alla clamorosa rimonta del triplo svantaggio nella semifinale con l’Ajax, un perfetto esempio di Ribaltone che potrebbe verificarsi anche in questa sfida: per i bookmaker l’eventualità che la squadra che passa in svantaggio sia poi quella che vince è a 5.00. Si punta anche sul calcio di rigore sbagliato: a 16.00 l’errore dal dischetto sia di Alli che di Lucas Moura. Ansioso di scendere in campo per far dimenticare la finale persa la passata stagione, è Mohamed Salah che si candida ad essere tra i migliori in campo. Non a caso la sua rete è una delle più probabili, a 2.75, con la doppietta che vale 13.00. L’egiziano potrebbe anche mettere la sua firma nella finale in entrambi i tempi, idea che si gioca a 18.00. Nelle fila degli Spurs, l’uomo da temere è ovviamente Kane, pronto a rientrare dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo due mesi. Il rientro con il gol è dato a 3.00, ma occhio a Lucas Moura che, con la tripletta all’Ajax da panchinaro è diventato eroe da Champions. Un’altra tripletta del brasiliano si gioca a una quota stellare, a ben 100.00, ma potrebbe essere lui l’ultimo marcatore del match, a 8.50. Per aprire le marcature invece, i principali indiziati sono Salah e Mane, a 5.75, e su Sisal Matchpoint è possibile scommettere anche su come verrà segnato il primo gol della finalissima di Madrid: il tiro è il più quotato, a 1.50, seguito dal colpo di testa a 5.00 e dal calcio di rigore, a 9.00. A proposito, e se non bastassero i tempi regolamentari e i supplementari? La vittoria ai calci di rigori è a 12.00 per entrambe le inglesi.