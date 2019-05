La rassegna stampa di mercoledì 15 maggio – La finale di Coppa Italia e l’addio di De Rossi alla Roma in primo piano [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

RASSEGNA STAMPA 15 MAGGIO – La rassegna stampa di mercoledì 15 maggio : la finale di Coppa Italia in primo piano sui principali quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport apre con “Siamo la Coppa più bella d’Italia”, presentando Atalanta-Lazio di questa sera. Il Corriere dello Sport apre con “Febbre” a proposito della finale di Coppa Italia e “Squarcio” per quanto riguarda l’addio di De Rossi alla Roma. Tuttosport scrive, invece, “Coppa Italia show” e mette in evidenza un’intervista esclusiva a Marchisio che consiglia due nomi alla Juventus, In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine sportive di oggi.