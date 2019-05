La rassegna stampa di giovedì 23 maggio – Il calciomercato e l’allenatore della Juventus in primo piano [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di giovedì 23 maggio – Il calciomercato di Inter e Milan e l’allenatore della Juventus in primo piano sulle pagine sportive di oggi. La Gazzetta dello Sport apre con Marquinhos, primo obiettivo per la difesa della Juventus e Lukaku, prima pedina per l’inter di Conte. Anche il Milan pensa al mercato con il nuovo ds (presumibilmente Campos) che potrebbe portare alcuni giocatori del Lille. Il Corriere dello Sport apre con le parole di Sarri, quelle di Maldini che scarica Gattuso e le interviste a Giampaolo e Mihajlovic. Anche Tuttosport apre con Sarri, titolando “Svolta Juve“. In prima pagina anche l’addio al calcio di Emiliano Moretti, difensore del Torino. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa del 23 maggio.