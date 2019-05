La rassegna stampa di sabato 25 maggio – La Juve di Sarri e l’Inter in primo piano [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

RASSEGNA STAMPA 25 MAGGIO – Le prime pagine sportive di oggi sono concordi nell’aprire con l’ipotesi Maurizio Sarri alla Juventus. Come ripetiamo già da diverso tempo, noi di CalcioWeb escludiamo il nome di Sarri come prossimo allenatore della Juventus per tutta una serie di motivi. La Gazzetta dello Sport con le prime ipotesi: Dybala e Pjanic intoccabili e il clamoroso ritorno di Higuain. Per il Corriere dello Sport nasce la Juve anti-Allegri con il rilancio degli emarginati. Spazio anche all’Inter impegnata contro l’Empoli in una partita fondamentale, che potrebbe essere l’ultima di Icardi in maglia nerazzurra. Anche Tuttosport dà spazio alla Juventus di Sarri con Dybala e Higuain e le parole di Pochettino che si defila. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa sportiva di oggi.