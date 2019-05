La rassegna stampa di martedì 28 maggio – L’addio di Gattuso, il valzer delle panchine e il calciomercato sulle prime pagine [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

RASSEGNA STAMPA – Giornata dedicata alla panchine e al calciomercato quella del 28 maggio sui principali quotidiani sportivi italiani. La Gazzetta dello Sport apre con l’era Conte che arriverà all’Inter giovedì. Per l’ex ct della Nazionale pronti due colpi: Dzeko e Lukaku. Spazio anche alla rivoluzione in casa Milan con Leonardo e Gattuso pronti a salutare in giornata. Il Corriere dello Sport apre con il valzer delle panchine: via Gattuso, arriva Conte all’Inter, Gasperini alla Roma, Lazio divisa tra Inzaghi e Mihajlovic. Tuttosport titola: “MILAN SHOCK: “GATTUSO LASCIA!“. Spazio poi al mercato con Isco idea per la Juventus e Barella per l’Inter di Conte. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa sportiva di oggi.