La rassegna stampa di venerdì 31 maggio – Il giorno di Conte, il caos sulla Roma e De Rossi, il nuovo Milan [FOTO]

RASSEGNA STAMPA 31 MAGGIO – Giornata di presentazione per Conte all’Inter. La Gazzetta dello Sport dedica la copertina all’ex allenatore della Nazionale. Per la “rosea” giornata decisiva per Sarri alla Juventus. Il Corriere dello Sport apre con il caos Roma dopo l’inchiesta dei due giornalisti di Repubblica: De Rossi è furioso. Anche per il Corriere Sarri vola verso la Juve. Tuttosport apre con “Sarri pronto Juve”, il nuovo Milan con Maldini che chiama Costacurta e Conte che invece chiama Barzagli all’Inter. In alto la rassegna stampa sportiva di oggi.