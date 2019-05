La rassegna stampa di giovedì 30 maggio – Le prime pagine di calcio: “Icardi è fuori” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di giovedì 30 maggio – Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport. In primo piano ovviamente l’impresa del Chelsea, partita di grande livello per gli uomini di Sarri che hanno dominato in lungo ed in largo in finale di Europa League contro l’Arsenal, la partita non è stata mai in discussione ed il risultato di 4-1 non lascia repliche. La partita ha dato indicazioni anche per il campionato di Serie A, è sempre più caldo infatti il valzer delle panchine che riguarda le squadre italiane. In primo piano anche in caso Icardi. In alto la fotogallery.