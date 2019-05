La rassegna stampa di martedì 21 maggio – Le prime pagine di calcio: “Con..te firmerò” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di martedì 21 maggio – Continua il nostro classico appuntamento con la ‘Rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Motivo di grande interesse in questi giorni è sicuramente la questione panchine, valzer per quanto riguarda le grandi squadre. In particolar modo sono ore calde in casa Juventus con il club bianconero che continua la caccia al sostituto di Massimiliano Allegri, pensa al futuro anche il Milan con una possibile conferma di Gattuso che non è da escludere. “Con..te firmerò”, il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’ con riferimento all’accordo tra l’ex Ct della Nazionale e l’Inter. In alto la fotogallery con le prime pagine.