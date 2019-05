La rassegna stampa di mercoledì 22 maggio – Panchine calde in Serie A

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di mercoledì 22 maggio – E’ il tema di questi giorni e continuerà ad esserlo fino a che non verranno grossomodo delineate tutte le situazioni. Quasi tutte le big di Serie A cercano un nuovo allenatore, a confermarlo è la rassegna stampa odierna. Su Gazzetta dello Sport il titolo è: “Pronto, Sarri? Agnelli chiama il tecnico del Chelsea e gli chiede la disponibilità per la Juve”. Per TuttoSport è invece corsa a due Sarri-Inzaghi, con il quotidiano torinese che propone i possibili schieramenti in bianconero dei due tecnici. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla morte di Niki Lauda. In secondo piano scrive: “Conte Incassa e firma”. Sfoglia in alto la FOTOGALLERY per leggere le prime pagine.