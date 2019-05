Real Madrid, l’annuncio di Sergio Ramos sul futuro: “non voglio andarmene”

“Sono un madrilista, voglio ritirarmi qui e quale modo migliore se non ricostruire. Il giorno che vado via vorrei salutare dalla porta principale, vincendo”. Sono le dichiarazioni di Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, nel corso di una conferenza stampa alla Ciudad Deportiva, sono state smentite le voci su un possibile addio. “Mi sarei rinnovato per tutta la vita. Il presidente e io abbiamo una relazione padre-figlio e mi ha sempre mostrato un affetto speciale”, ha aggiunto. “Non voglio andarmene, sarei disposto a giocare gratis. Non parlo del mio contratto con Florentino da molto tempo. C’erano però cose che mi lasciavano nel dubbio, che non mi piacevano, che mi avevano ferito. La cosa migliore è stata sedersi e parlare”, ha detto Ramos.