Real Madrid, Florentino Perez a tutta sul mercato: “Ramos mi ha detto di aver ricevuto un’offerta, e apre ad Hazard…”

L’obiettivo è un mercato “galactico”, per rilanciare il Real Madrid dopo l’ultima deludente stagione. Il presidente Florentino Perez parla soprattutto di questo in un’intervista concessa a “El Transitor” di Onda Cero. Ecco le sue parole.

“Sergio Ramos? Non ci siamo visti a casa. E’ venuto a trovarmi nel mio ufficio e mi ha detto che aveva un’offerta molto importante dalla Cina, ma che non potevano pagare per il suo trasferimento. Gli ho detto che era impossibile, perché è impossibile per noi lasciar partire il capitano gratis, sarebbe un pericoloso precedente. E’ stato tutto molto cordiale. Ha il contratto più alto per merito. Prima di lui era Cristiano Ronaldo. Se firmerà Maradona l’anno prossimo, sarà Maradona e non più Ramos come ora. Non possiamo fare cose strane con gli stipendi perché è tutto controllato dalla Liga“.

“Hazard? Come possiamo parlare con un club che si sta giocando una finale? Abbiamo cercato per diversi anni di rendere Hazard un giocatore del Real Madrid, ma non ci siamo ancora riusciti. Ripongo molta speranza nel fatto che venga da noi l’anno prossimo. E’ uno dei più grandi rimasti nel mondo del calcio. Con Zidane non abbiamo parlato di Mbappé o Neymar, né con Zidane, né con nessun altro, non abbiamo neanche intenzione di farlo. Già l’anno scorso abbiamo dovuto dire che non li volevamo. Io lo ripeto anche quest’anno. Se ci interessassero, ne parleremo con i loro club. Nessuno mi ha offerto un contatto per Griezmann. Non parlerò dei giocatori, ma non abbiamo ricevuto offerte per Bale o per qualsiasi altro giocatore, neanche per Asensio“.