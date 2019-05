Reggina, aggravato il Daspo nei confronti di un tifoso [DETTAGLI]

E’ stato aggravato il provvedimento di Daspo nei confronti di P.G., tifoso della Reggina, già emesso dalla Questura della provincia di Reggio Calabria nel 2017 per due anni. Il tifoso della squadra calcistica “Reggina 1914”, sebbene già sottoposto al divieto di accedere alle manifestazioni sportive, era stato notato da uomini della Polizia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in prossimità del cancello d’ingresso alla Curva Sud dello stadio Granillo di Reggio Calabria, in occasione dell’incontro di calcio disputato il 20.04.19 con la “Fc Casertana”. Pochi minuti prima, P.G. si era regolarmente presentato in Questura per adempiere alla prescrizione della firma e, uscito dagli uffici, si era poi diretto allo stadio, violando così il divieto impostogli. Prima di riuscire ad entrare nell’area della Curva Sud, è stato tuttavia riconosciuto dagli operatori della Polizia di Stato e per tale motivo si dava alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce. Gli operatori della Polizia di Stato lo hanno raggiunto in via Sbarre Inferiori e lo hanno arrestato.

Il nuovo provvedimento è stato emesso per 8 anni e gli impedirà di accedere a tutte le manifestazioni sportive. Inoltre, gli è stato prescritto l’obbligo di presentazione presso gli Uffici della Questura, per un eguale periodo, in occasione di tutte le manifestazioni sportive in cui sia impegnata la squadra della “Reggina 1914″. In particolare, è stato prescritto che l’uomo si presenti in occasione delle partite giocate presso lo stadio comunale “O. Granillo” all’ora d’inizio della partita, 20 minuti dopo l’inizio del primo tempo, all’inizio del secondo tempo, 20 minuti dopo l’inizio del secondo tempo, all’ora di termine del secondo tempo, in occasione delle partite giocate “fuori casa” dalla “Reggina 1914” mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo.