Reggina, il messaggio del presidente Gallo dopo l’eliminazione ai playoff di Serie C

Nella serata di ieri si sono giocate partite molto importanti valide per il secondo turno dei playoff di Serie C, in particolar modo il big match ha messo di fronte Catania e Reggina, 4-1 il risultato finale, punteggio che può essere considerato bugiardo secondo quanto espresso in campo. Grande delusione per il club amaranto che però adesso pensa già al futuro, da questo punto di vista sono molto chiare le idee del presidente Luca Gallo che nelle ultime ore ha pubblicato un post sul profilo Twitter: “da oggi un nuovo inizio. La Reggina è viva. La Reggina non muore”. C’è da scommettersi, la Reggina sarà protagonista nel futuro.