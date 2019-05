Incredibile ribaltone in Serie B: il Tar dà ragione al Foggia!

Il campionato di Serie B non smette mai di sorprendere per quanto riguarda i colpi di scena, si preannuncia un’altra estate caldissima considerando gli ultimi avvenimenti. L’ultima notizia è clamorosa, il Tar ha dato ragione al Foggia che ha bloccato la decisione della Lega di B di cancellare i playout. Secondo il Tar “la modifica della graduatoria del campionato, a seguito della retrocessione della squadra del Palermo — scrive — provoca uno scorrimento che ha come effetto quello di permettere la disputa dei playout a squadre diverse rispetto a quelle individuate nella precedente graduatoria”.