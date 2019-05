Ricordate Hachim Mastour? Giovanissima stella del Milan dal radioso futuro, come tanti non è riuscito a reggere le pressioni tanto da finire nel dimenticatoio. Dopo aver rescisso con i rossoneri, aveva firmato per il Lamia, club della massima serie greca da cui si è separato lo scorso marzo, in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano per molto tempo.

Attualmente il giovane calciatore è svincolato. E’ di qualche ora fa un suo messaggio su Instagram abbastanza polemico. “Gente che non sa la verità e parla – si legge – Prima o poi questa verità uscirà! Di quanta merda ho subito e dei sacrifici che ho fatto. Tempo al tempo. Dio è grande“. Da capire a chi fosse rivolto questo messaggio, non è da escludere che di mezzo ci sia tutto ciò che ha dovuto “sopportare” Mastour nel corso di questi ultimi anni, che anziché consacrarlo a grande talento lo ha condotto ad una parabola discendente senza uscita. Ecco la sua storia su Instagram.