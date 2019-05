Risultati Ligue 1: poker del Psg al Dijon, cinquina per Lilla e Marsiglia

RISULTATI LIGUE 1 – Poker del PSG al Dijon nella penultima giornata della Ligue 1. Cinquina per Lilla e Marsiglia rispettivamente contro Angers e Tolosa. Per i già campioni di Francia, doppietta di Mbappé e gol di Di Maria e Cavani. Cinquina del Lille all’Angers, con doppietta di Pepe. Cinque gol del Marsiglia in casa del Tolosa (2-5). Quattro gol anche per il Lione ai danni del Caen. Tre del St.Etienne al Nizza. Il Monaco si impone 2-0 con l’Amiens e con identico punteggio il Rennes passa in casa dello Strasburgo. Sconfitta casalinga per il Bordeaux superato 1-0 dal Reims. Si sono chiusi in parità, Guingamp-Nimes (2-2) e Montpellier-Nantes (1-1). In classifica cristallizzate le prime quattro posizioni; con Montpellier quinta con una sola lunghezza di vantaggio sul Marsiglia.

RISULTATI 37^ GIORNATA

SABATO

Monaco – Amiens 2-0

St.Etienne – Nizza 3-0

Guingamp – Nimes 2-2

Bordeaux – Reims 0-1

Tolosa – Marsiglia 2-5

Lille – Angers 5-0

Montpellier – Nantes 1-1

Lione – Caen 4-0

Paris SG – Dijon 4-0

Strasburgo – Rennes 0-2

CLASSIFICA: Psg 91 punti; Lille 75; Lione 69; St.Etienne 65; Montpellier 59; Marsiglia 58; Nizza, Nimes 53; Reims 52; Rennes 49; Nantes 48; Strasburgo 46; Angers 45; Bordeaux, Tolosa 38; Monaco 36; Amiens 35; Caen 33; Dijon 31; Guingamp 27.