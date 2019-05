Risultati Serie A 38 giornata, diretta live: il programma completo, oggi due anticipi

Risultati Serie A – Si comincia oggi. Weekend di passione, questo, l’ultima della stagione in Serie A. Due anticipi ininfluenti al sabato, altri due “tranquilli” domani pomeriggio, ma la sera è spettacolo. A parte Cagliari-Udinese, che ormai non ha nulla da chiedere, occhi puntati sulle cinque sfide che diranno tantissimo sugli obiettivi Champions e salvezza. Filo diretto tra Milano e Firenze. L’Inter cerca, contro un Empoli in lotta per la permanenza, i punti per il quarto posto. Toscani attenti allo spareggio tra Fiorentina e Genoa, con i liguri in B in caso di sconfitta. Atalanta per la storia, il Milan spera, alla Roma serve un miracolo. Diretta live della 38^ ed ultima giornata a partire dalle 18, con Frosinone-Chievo.

Risultati Serie A

SABATO

ore 18:00 Frosinone-Chievo

ore 20:30 Bologna-Napoli

DOMENICA