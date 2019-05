Risultati Serie A 36^ giornata, diretta live: vittoria Atalanta, la classifica aggiornata [FOTO]

Risultati Serie A – Si avvia alla conclusione il massimo campionato italiano. In questo weekend si gioca la 36^ giornata, terzultima tappa di un torneo che ha già visto la netta conferma di una Juventus schiacciasassi, protagonista del big match di questo turno in casa della Roma. Giallorossi che sperano ancora in una qualificazione alla Champions League, ma che vedono ridursi di molto le possibilità per via della vittoria dell’Atalanta sul Genoa. Il Milan proverà a replicare in serata contro una Fiorentina in crisi. Domani, occhi puntati su Torino-Sassuolo e Sampdoria-Empoli. Lunedì, derby tra Bologna e Parma mentre l’Inter ospita il Chievo.

Risultati Serie A

SABATO

ore 15:00

Atalanta-Genoa 2-1: 46′ Barrow (A), 53′ Castagne (A), 89′ Pandev (G) (LE PAGELLE)

ore 18:00

Cagliari-Lazio

ore 20:30

Fiorentina-Milan

DOMENICA

ore 12:30

Torino-Sassuolo

ore 15:00

Frosinone-Udinese

Sampdoria-Empoli

ore 18:00

Spal-Napoli

ore 20:30

Roma-Juventus

LUNEDI’

ore 19:00

Bologna-Parma

ore 21:00

Inter-Chievo

LA CLASSIFICA