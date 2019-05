Roma, in corso una contestazione dei tifosi contro Pallotta [VIDEO]

Una contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi della Roma contro il presidente James Pallotta: “Venni la Roma e nun rompe li c…”. Alla protesta, che ha preso il via verso le 15 di oggi, al momento sono presenti alcune centinaia di tifosi. Il dissenso con la proprietà è esploso dopo il mancato rinnovo di Daniele De Rossi. Nel mirino dei presenti alla manifestazione, anche il progetto del nuovo stadio della Roma, fortemente voluto dall’imprenditore statunitense: “Noi lo stadio non lo vogliamo”, hanno urlato.

Continua all’Eur la dura protesta dei tifosi della Roma contro la società. Nel mirino ora il vicepresidente Mauro Baldissoni, che per un attimo si è affacciato dal balcone di uno degli uffici della società a piazza Guglielmo Marconi scatenando la dura contestazione: “Baldissoni buttate de sotto“, hanno gridato i manifestanti. Tra i cori contro alla società giallorossa, comunque, non sono mancati quelli a favore di Daniele De Rossi, il cui mancato rinnovo di contratto è stato la scintilla che ha fatto esplodere la contestazione dei romanisti. Uno dei principali addebiti alla società da parte dei tifosi è quello di aver definito il club una “azienda”. Anche su questo è stato puntato il dito nella contestazione, con l’esposizione di uno striscione con su scritto: ‘Stemma, barriere e simboli di Roma. La vostra azienda deve finire ora’.