Roma, la contestazione dei tifosi arriva fino a Londra: “Baldini verme” [FOTO]

La contestazione dei tifosi giallorossi nei confronti della Roma per la decisione di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi al termine della stagione ‘sconfina’ e arriva fino a Londra, citta’ dove risiede il consulente personale del presidente Pallotta, Franco Baldini. Per i romanisti Baldini e’ il simbolo delle errate scelte compiute negli ultimi anni dalla societa’ e per questo, dopo i cori di ieri a Trigoria, nella notte e’ comparso nella City uno striscione con sopra scritto: “Prima Totti poi DDR, Baldini verme“. Firmato ‘Londra’, ovvero i tifosi della Roma che vivono oltremanica.