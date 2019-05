Roma-Parma, le formazioni ufficiali: l’ultima di De Rossi

Roma-Parma, le formazioni ufficiali – La Serie A in campo per l’ultima giornata del massimo torneo italiano, da decidere gli obiettivi di Champions e salvezza. In campo anche Roma e Parma, stagione altalenante per le due squadre. Ultima con la Roma per il centrocampista De Rossi, si preannuncia una partita di grande emozioni. Le formazioni ufficiali.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; El Shaarawy, Pastore, Perotti; Dzeko

Parma (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Dezi, Stulac, Kucka; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.