Roma-Qatar, la trattativa: “investimento forte, lo stadio non c’entra”

La stagione della Roma sta per andare in archivio in modo deludente, la dirigenza è già al lavoro per programmare il futuro con l’obiettivo di non commettere gli ultimi errori. Nel frattempo arrivano novità importanti, in caso di trattativa con l’As Roma il Qatar metterà in campo un “investimento forte”, è quanto spiegano all’Adnkronos fonti dell’emirato, che in precedenza hanno riferito della visita ad aprile nella Capitale del presidente del Qatar Sports Investments e del Psg, Nasser Al-Khelaifi. “Loro amano partire alla grande e questo vuol dire anche lo stadio”, dice la fonte. La trattativa rimane riservata e continua ad essere smentita da James Pallotta. “La questione dello stadio non c’entra. Nessuno l’ha nominata”, riferisce la fonte. L’investimento forte potrebbe concentrarsi innanzitutto sull’acquisizione del club e solo successivamente su un impianto calcistico di proprietà. Nessuna conferma invece sulle voci riguardanti la Fiorentina.