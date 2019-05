Roma, Totti diventerà direttore tecnico. Per De Rossi è sfida a due

A fine stagione sarà svolta in casa Roma. Dopo l’addio di De Rossi (corsa a due per il centrocampista), Totti cambierà ruolo. La società sta programmando la prossima stagione; in particolare, cambiamenti nell’organigramma. Francesco Totti diventerà direttore tecnico. Se da una parte c’è la gioia di Totti per il nuovo ruolo più a contatto con la squadra e l’allenatore, dall’altra c’è l’amarezza per l’addio di De Rossi. Le contestazioni non si placano. Intanto, sul fronte mercato, sembra sfida a due per De Rossi: Los Angeles Fc, con l’aiuto della Roma che spera di ricongiungere un giorno le strade, e Boca Juniors.