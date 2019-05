Roma, Totti su Zaniolo: “ha buone prospettive”

“Soprattutto da giovani bisogna solo pensare a divertirsi. Normale che poi si puo’ pensare ad un futuro da grande campione e ad una carriera. L’importante e’ crescere con i giusti valori e rispetto. Io penso che ogni genitore deve insegnare i giusti valori e le cose importanti della vita. Sui settori giovanili bisogna puntarci. Zaniolo? Ha buone prospettive”. Sono le dichiarazioni di Francesco Totti che quest’oggi alla Palazzina Reale di Firenze ha ritirato il premio alla carriera legato al ‘Memoria Niccolo’ Galli’. “A me fa piacere essere premiato da Giovanni Galli e dalla sua famiglia – ha aggiunto l’ex capitano della Roma, oggi dirigente – Ho avuto pochi ricordi con Niccolo’ Galli, fra cui l’esordio suo in serie A, era destino. Non era un bel periodo nostro e venivamo da una contestazione dei tifosi. Ho detto a Giovanni Galli che sarei venuto appena avessi avuto l’occasione. Sono orgoglioso di ritirare questo premio, sono contento di far parte di questa famiglia. Faccio beneficienza, faccio le cose in silenzio anche se a Roma e’ difficile fare le cose soft“.