Roma, al via i lavori di ammodernamento dello Stadio Olimpico per gli Europei del 2020

Sono stati avviati gli interventi di ammodernamento dello Stadio Olimpico previsti dagli accordi della Figc con l’Uefa per gli Europei 2020. Si è svolto oggi, presso la sede della Federazione Italiana Giuoco calcio a Roma, l’incontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina e il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Spa, Rocco Sabelli. La riunione ha avuto come oggetto diversi argomenti, tra i quali: il rapporto Figc-Sport e Salute nonché i possibili servizi innovativi che la Società potrà fornire alla Federcalcio, la nuova modalità di ripartizione dei contributi alle Federazioni, l’analisi dell’attività sportiva giovanile e sociale della Federcalcio e l’organizzazione di Uefa Euro 2020 per lo stadio Olimpico (teatro di 4 gare, tra cui quella inaugurale). Proprio Sabelli ha annunciato l’avvio dei lavori che riguarderanno l’impianto di illuminazione, la sistemazione di una nuova area media e della nuova area per la corporate hospitality. L’intervento si è reso possibile grazie al contributo assegnato a Sport e Salute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.