La Salernitana si gioca tutto ai playout, l’ex sindaco De Luca: “dare l’anima per la salvezza”

“Dovranno dare l’anima e anche qualcosa in piu’ per rimanere in serie B”. Sono le dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in relazione alla Salernitana che adesso dovrà affrontare i playout contro il Venezia. “Abbiamo seguito con grande attenzione questa vicenda per evitare un danno sportivo” ha proseguito l’ex sindaco di Salerno per il quale adesso “dipende molto dai play-out”, doppia sfida nella quale “ci si giochera’ sul campo la possibilita’ di rimanere in B”. Il tutto a pochi giorni dalla ricorrenza del centenario del club campano. “E’ una grande storia che avremmo voluto festeggiare in un clima diverso. Sarebbe amaro dover festeggiare questo centenario con un esito sportivo del campionato non favorevole. Dobbiamo avere fiducia ma come sempre dipendera’ da quello che produrranno in campo”.