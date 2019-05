Salvini: “Invidio l’Inter che ha preso Conte, chiunque sia e qualunque lavoro faccia…”

Manca solo l’ufficialità ma, dopo l’addio di Spalletti annunciato oggi, Conte si può già definire il nuovo allenatore dell’Inter. In casa Milan, invece, c’è ancora da scegliere colui che guiderà i rossoneri la prossima stagione. Uno dei tifosi più famosi, si sa, è il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha affermato di invidiare i nerazzurri per la scelta fatta, ironizzando sul cognome del tecnico pugliese. Ecco ciò che ha detto ai giornalisti in Senato.

“Invidio l’Inter che ha preso Conte, mi duole dirlo. Ho fiducia in Conte, chiunque sia e qualunque lavoro faccia…“.