Salvini: “non baratterei la vittoria del Milan con la vittoria dell’Italia in Europa”

“Prima vengono l’Italia a gli Italiani, poi da vecchio cuore rossonero, domenica sera alle 20.30 avro’ la radiolina accesa. Pero’ preferisco lasciare a mio figlio un futuro con un lavoro serio, piuttosto che il Milan in Champions, percio’ non baratterei la vittoria del Milan con la vittoria dell’Italia in Europa”. Sono le dichiarazioni del ministro e vice premier Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai3, in vista dell’ultima partita di campionato del Milan contro la Spal.