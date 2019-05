Sampdoria-Juventus, pesante contestazione dei tifosi al presidente Ferrero

“Ferrero fuori dai c…”. E’ questo il titolo del comunicato firmato dai gruppi ultras della tifoseria della Sampdoria Ultras Tito Cucchiaroni, Fedelissimi, Valsecca Group, Molesti e Struppa e distribuito in Curva durante la partita contro la Juventus. “A campionato concluso, vogliamo ricordare al signor Ferrero che per noi il suo tempo qui e’ finito, che lo disprezziamo come presidente della Sampdoria e che vogliamo che se ne vada quanto prima. Glielo faremo sentire forte e chiaro”.

Gli ultras aggiungono che non sopportano piu’ “i suoi vilipendi alla maglia, alla storia della Sampdoria e ai suoi tifosi, i suoi atteggiamenti ridicolizzanti per la carica che ricopre” e ricordano che “c’e’ una indagine che lo vede accusato di aver sottratto per fini personali denaro dalle casse della societa'”. Nell’intervallo coro a favore di Gianluca Vialli.