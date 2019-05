Sampdoria-Juventus 2-0, si chiude con una sconfitta l’avventura di Allegri sulla panchina bianconera [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

SAMPDORIA-JUVENTUS – Si è appena conclusa Sampdoria-Juventus, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Vittoria per 2-0 della squadra doriana. Primo tempo su ritmi bassi. Si è visto che siamo all’ultima giornata e le due squadre erano senza obiettivi. All’ottavo ci prova Bentancur da fuori ma il pallone viene deviato in angolo. La Juventus prova a girare di più il pallone ma non si rende pericolosa dalle parti di Rafael. La Sampdoria gioca più che altro per Quagliarella, vista l’impellenza di conquistare il titolo di capocannoniere. E proprio il numero 27 doriano va vicino al gol con una mezza rovesciata su assist di Ramirez al 34′. Al 38′ primo vero pericolo per la porta della Sampdoria con Sala che sbaglia lo stop e concede un’opportunità a Dybala che però viene contrastato dallo stesso terzino blucerchiato. Sul finire di primo tempo, ci prova Ramirez ma la palla è larga. La Juventus inizia meglio anche nella ripresa. Ci prova Kean con la palla che sibila vicino al palo. Al 50′ è Matheus Pereira ad andare vicino al bersaglio grosso con un tiro dai 25 metri. Al 56′ ancora Ramirez dalla distanza, palla fuori di pochissimo. Partita che si addormenta un po’ per poi riaccendersi al minuto 80 quando il VAR annulla un gol a Kean per fuorigioco. Un minuto dopo ci prova Vieira in rovesciata, palla larga. Quando la gara sembra avviata verso lo 0-0 arriva il tiro sporco di Defrel che batte Pinsoglio con una deviazione. Al 91′ la Sampdoria raddoppia con una perfetta punizione di Caprari. Si chiude con una sconfitta l’avventura di Allegri alla Juventus. In alto la FOTOGALLERY del match.