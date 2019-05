Sarri lontano dalla Juve, lo striscione dei tifosi del Napoli: “ti amiamo, non tradire il popolo” [FOTO]

La Juventus continua la ricerca ad un nuovo allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri, come riportato ormai da giorni su CalcioWeb, il nome in pole è quello di Jurgen Klopp. Non sembra una soluzione calda invece quella di Maurizio Sarri e per diversi motivi, prima la volontà del Chelsea che non ha intenzione di mandarlo via considerando il risultato raggiunto in Premier League e la finale di Europa League ma anche altri aspetti di carattere di gioco e immagine. Nel frattempo striscione esposto davanti la casa di Sarri, a Figline Valdarno in Toscana, dai tifosi del Napoli: “Comandante, non tradire il popolo. Napoli ti ama”. Forse un nuovo segnale per la panchina della Juventus…

