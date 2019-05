Sassuolo, De Zerbi si arrabbia: “Scansarsi contro la Roma?”, il tecnico risponde così…

Nessun regalo. Nonostante non abbia ormai più nulla da chiedere al campionato, il Sassuolo non ha intenzione di lasciar strada facile alla Roma, squadra che ospiterà domani sera al Mapei Stadium e a cui servono punti per l’Europa. E’ il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, ad affermarlo nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia.

Ecco le sue parole: “Purtroppo la stagione di Sensi è finita, speriamo che questo infortunio alla mano non ne pregiudichi la chiamata in Nazionale. Non so se la settimana travagliata della Roma influirà sulla gara, di certo noi vogliamo consolidare il decimo posto. Giocheremo al massimo, come abbiamo fatto a Torino e chi sostiene il contrario è un cioccolataio… Io alleno solo gente seria, che se la gioca ovunque, mi fa impazzire leggere certe insinuazioni. Abbiamo poi l’obiettivo del primato regionale: siamo la più piccola rispetto a Bologna, Spal e Parma e vogliamo restare davanti a tutte e tre. E’ uno stimolo in più, ma comunque giocheranno i migliori, sarebbe poco rispettoso anche verso chi ha giocato meno farlo scendere in campo solo per questo. Berardi ha detto che potrebbe andare via? Sassuolo è un ambiente particolare, chi rimane deve farlo solo se convinto“.