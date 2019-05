Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: Under per i giallorossi

Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, nell’anticipo serale in campo Sassuolo e Roma. Partita fondamentale per i giallorossi, la squadra di Ranieri è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League ma deve assolutamente vincere per sperare di rimanere in corsa. Il Sassuolo non ha più grandi obiettivi ma ha comunque intenzione di concludere al meglio la stagione. Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma.

Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic, Berardi, Boga. All. De Zerbi

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Ranieri