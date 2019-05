Sassuolo-Roma 0-0, punto che serve a poco ai giallorossi: non basta l’assedio nel finale [FOTO]

1 /26 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è appena conclusa un’importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A, Sassuolo-Roma. Finisce 0-0, punto che serve davvero a poco alla Roma. Primo tempo di marca neroverde, anche se la prima occasione è per la Roma con Under che calcia dal limite dell’area trovando la risposta di Consigli. Ci prova un paio di volte Berardi, tra i più positivi, senza successo. Al 35′ El Shaarawy manda largo di testa. Sul finale del primo tempo spinge forte il Sassuolo che va vicino alla rete con Boga, attento Mirante con il piede. Nella ripresa meglio la Roma che sfiora il gol con El Shaarawy, che prova la bicicletta mandando fuori da ottima posizione. Qualche minuto dopo è Dzeko a flirtare con il gol, ma la conclusione del bosniaco scheggia il palo. Al 61′ ancora la Roma vicinissima al gol: colpo di testa di Cristante che trova la pronta respinta di Consigli. Al 69′ Pastore si vede respingere un tiro a colpo quasi sicuro da Demiral. Al 75′ un altro neo-entrato Kluivert prova il tiro che dopo una deviazione finisce sul palo. Incredibile occasione per l’olandese che, ad un certo punto, ha perso il contatto visivo con il pallone e ha graziato il Sassuolo. Al minuto 80 un occasione per parte con Brignola che di testa spara tra le braccia di Mirante e con Dzeko che di sinistro calcia centrale. Al 93′ la Roma trova il gol con Fazio ma il guardalinee alza la bandierina per un fuorigioco in precedenza di Dzeko. Finisce 0-0, un punto che non soddisfa Claudio Ranieri e i tifosi giallorossi. In alto la FOTOGALLERY.