Roma (4-3-3): Mirante 6.5; Florenzi 6.5, Fazio 6.5, Juan Jesus 6.5, Kolarov 6.5; Zaniolo 5.5 (65′ Pastore 6), Nzonzi 6.5, Cristante 6.5; Under 5.5 (65′ Kluivert 5.5), Dzeko 6, El Shaarawy 5.5 (78′ Perotti 6).

SASSUOLO-ROMA, PAGELLE – Si è appena conclusa un’importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A, Sassuolo-Roma. Finisce 0-0 con i giallorossi che recriminano per due pali colpiti. Le pagelle stilate dalla redazione di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY .

Sassuolo-Roma 0-0, le pagelle di CalcioWeb: bene Berardi e Juan Jesus, delude El Shaarawy [FOTO]

SASSUOLO-ROMA, PAGELLE – Si è appena conclusa un'importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A, Sassuolo-Roma. Finisce 0-0 con i giallorossi che recriminano per due pali colpiti. Le pagelle stilate dalla redazione di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

