Rischia di essere già conclusa la stagione di Stefano Sensi. Dopo un scontro fortuito in allenamento il centrocampista si è procurato la frattura dello scafoide della mano destra ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione. Sensi salterà di certo la gara di sabato con la Roma, ma è difficile pensare a un suo recupero per la sfida con l’Atalanta che chiuderà la stagione. A lavoro differenziato anche Magnani, Peluso e Bourabia, coi primi due che difficilmente ce la faranno in vista di sabato e Bourabia che comunque è squalificato. Rispetto a Torino possibile conferma del 4-3-3 con Rogerio che torna a sinistra in difesa, Locatelli che prende il posto di Bourabia in mediana e un tridente “puro” con Berardi che affiancherà Djuricic e Boga.